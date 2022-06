Arredare casa: sei cose da non fare!

Un primo grande errore che si può commettere arredando è quello di farsi prendere dall'entusiasmo e comprare tutto l'arredo insieme, magari prima di aver preso le misure o di aver scelto i colori delle pareti. Un errore d'arredo piuttosto grande in quanto potreste scoprire troppo tardi che il set di mobili da voi scelto non è adatto allo spazio per cui l'avevate destinato, oppure potreste rendervi conto, una volta disposti i mobili nella stanza, che non vi è alcuna armonia tra questi ultimi e gli arredi e i colori delle pareti. Il nostro consiglio è quindi quello di andarci piano, di comporre il vostro arredamento poco per volta, accostando i diversi elementi e verificandone l'armonia di insieme. Inoltre, dovete cercare anche di evitare di introdurre troppi elementi in una stessa stanza, trasformandola da luogo ordinato e funzionale in uno spazio soffocante e disordinato: fate attenzione,dunque, alle dimensioni e alle proporzioni, in modo da creare un ambiente perfettamente armonico e ordinato. Infine, se temete di non essere all'altezza del compito, se credete che i vostri gusti non siano abbastanza raffinati, nessuno vi vieta di rivolgervi a un interior designer, come l'italiana MARA GAGLIARDI, per chiedere un aiuto e qualche consiglio.