Antico e moderno: una storia d’amore senza fine

Il passato e le tradizioni si confrontano con la modernità e questo succede ogni giorno in Italia, dalle grandi città ai piccoli paesi in provincia. Il patrimonio architettonico italiano è unico al mondo e non parliamo solo di monumenti, ma anche di edifici privati molto antichi che vanno preservati. Delle volte la modernità si presta ad essere integrata con abitazioni antiche che riescono a mantenere entrambe le anime, esattamente com'è successo per Tommy House. Ci troviamo sulle colline di Bassano del Grappa, vicino a Vicenza, per osservare da vicino un complesso residenziale progettato dall’Arch. Sara Dalla Serra.