Come arredare una cucina piccola

Non tutti abbiamo la possibilità di acquistare o affittare un appartamento grande che goda di spazi ampi. Spesso infatti, case dalla metratura non troppo generosa, sacrificano alcuni ambienti in favore di altri. Alcune volte si tratta del bagno, altre della cucina e noi oggi ci soffermiamo proprio su quest'ultima. Una cucina infatti, anche se piccola, può essere perfettamente funzionale. Chiaro è che dovrete utilizzare il tavolo come piano d'appoggio aggiuntivo, ma tutto sommato una cucina piccola può diventare un gioiellino, soprattutto per chi ama cucinare. Di seguito troverete 5 esempi di cucine piccole che vi mostreranno come, anche in pochissimo spazio, potrete ricavare un ambiente pratico e funzionale.