Idee e soluzioni per ogni tipo di bagno

Arredare un bagno non è cosa semplice: il suo arredo comprende doccia, vasca e sanitari che una volta montati non possono essere cambiati così facilmente a meno di importanti lavori di ristrutturazione. Il resto dei mobili dipende necessariamente dalla metratura del bagno. Per l’articolo di oggi abbiamo deciso di affrontare un percorso che va dal bagno di servizio o dal piccolo bagno unico del vostro monolocale, fino al sogno sia per spazi che per soluzioni.

Abbiamo unito con questo Libro delle Idee bagni molto diversi tra di loro non solo per grandezza, ma anche per interior, cromie e decorazioni, per cercare di venire in contro a tutte le esigenze e a tutti gli stili di casa. Ma iniziamo subito…