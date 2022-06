L'appartamento per tutte le tasche

La casa è un luogo sacro per le persone e tutti dovrebbero averne una. Anche se questa è un'utopia perché ancora oggi assistiamo a tanti casi di gente che non possiede un tetto sulla testa, noi cerchiamo di occuparci di tutti, mostrandovi dalla grande villa all'appartamento di modeste dimensioni. Oggi vi portiamo in una villetta a schiera, mostrandovene i curatissimi interni arredati dalla Falegnameria Ferrari snc di Piacenza. La casa di medie dimensioni si trova alla periferia della città emiliana e presenta linee moderne con spazi studiati per soddisfare le esigenze della committenza. Le tinte chiare creano un piacevole contrasto con quelle scure del legno massiccio assieme ai toni di pareti e piastrelle scelte ad hoc. Senza annoiarvi oltre, entriamo nel vivo del progetto osservandone le immagini.