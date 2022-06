A casa di Marta: l'open space dove meno te l'aspetti

Non appena entrati il primo elemento ciò che salta subito all'occhio sono le grandi capriate lignee, travi che vengono da un passato lontano e che sono state restaurate per rimanere qui, dove sono sempre state. Il pavimento è in rovere sbiancato e, proprio come il candore delle pareti, mette in risalto i mobili in rosso della cucina: ci troviamo nell'area giorno, ma come vedremo, la zona notte non è molto distante.