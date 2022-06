Una piccola villa dalle grandi doti nascoste

C’è chi la vuole grande e comoda, chi invece la vuole lussuosa o chi si accontenta di poco, ma qualsiasi tipo di persona voi siate, c’è una cosa a cui non direste mai di no: ad una villetta luminosa ad esempio!

Oggi ci occuperemo di una casa che crediamo sia il piccolo sogno di ogni famiglia italiana e non solo. Casa Rialta si sviluppa su 2 piani e può vantare non solo grandi ambienti luminosi al suo interno, ma anche un bellissimo e invidiabile spazio esterno. Il progetto aveva come obiettivo quello di costruire un’abitazione per una giovane famiglia attenta al risparmio energetico e al comfort. La villetta dallo stile moderno si trova in provincia di Trento ed è stata costruita dall’impresa STP.