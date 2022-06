Le Migliori Cucine Country-Chic che ti faranno Innamorare all'Istante

A metà fra il rustico e lo squisitamente shabby, lo stile country-chic veste le cucine attuali rendendole accoglienti e affascinanti. Non un solo filo conduttore bensì alcuni importanti elementi fanno della cucina country-chic l'ambiente ideale in cui trascorrere il momento del pasto e l'attività del cucinare. Indubbiamente ideali per le tradizionali case di campagna, ma anche per chi, pur in centro città, desidera uno spazio caldo e ispirato al naturale. Ecco allora che la pietra, naturale o ricostruita, come rivestimento delle pareti diventa simbolo, ormai sdoganata anche nelle versioni in gres porcellanato, seguita da una dose massiccia di legno, mobili molto spesso laccati e verniciati in colori neutri e tenui e un sistema di illuminazione atto a creare atmosfera e mettere in risalto la zona dining per abbracciare con morbidezza la zona dining. Se state pensando di ristrutturare la vostra cucina e renderla country-chic o progettarla ex-novo, non potete quindi perdervi i prossimi 10 ambienti, studiati nei minimi dettagli da architetti e designer internazionali.