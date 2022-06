Una soffitta abbandonata diventa un appartamento moderno

Data la limitata libertà offerta dalla soffitta in termini di progettazione, l'interno è stato organizzato con un approccio informale, lasciando tutto a vista con spazi comunicati e aperti gli uni agli altri. In questo modo, senza pareti divisorie e porte, è l'ingegno stesso degli architetti che cerca un modo per garantire la necessaria riservatezza di ogni uso. Ad esempio, la cucina si apre sul soggiorno, ma è separata con un'isola che serve come un tavolo da pranzo informale e che, sebbene non grande, è completo, funzionale e comodo da utilizzare.

A sinistra della foto ecco però apparire la camera da letto, che andiamo subito ad esplorare.