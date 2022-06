6 suggerimenti per realizzare mobili mozzafiato con i pallet

Se la vostra idea è quella di utilizzare i vecchi pallet per realizzare una o più sedie, per la sala da pranzo come per il giardino o per il terrazzo, vi piacerà il modello Firenze di Arredamento Pallets Design. La sua tinta marrone è calda e rassicurante, le sue linee sono pulite e insieme rustiche. Basta scegliere un morbido cuscino in una fantasia a piacere per fare della sedia con i pallet una seduta a tutto comfort.

