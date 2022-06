6 idee per mantenere il vostro pavimento in legno bello come il primo giorno!

Un altro aspetto fondamentale che si deve tenere presente quando si entra nel vasto mondo dei pavimenti in legno è quello economico. Considerando la qualità del materiale scelto, le diverse fasi di realizzazione e posa, i trattamenti da applicare e tutta la manutenzione che va poi fatta, si può intuire che i soldi necessari per prendersi cura al meglio di un parquet non sono certo pochi. Ovviamente, però, i prezzi cambiano in base alla qualità ricercata sia nella fase di scelta del legno e del trattamento da applicare, sia in quella della manutenzione. Scegliere ad esempio un parquet stratificato, in cui cioè solo l'ultimo strato di legno è pregiato, rispetto a uno tradizionale, vi farà risparmiare molti soldi senza dover rinunciare all'estetica tipica dei pavimenti in legno.

Dopo questa panoramica generale sul mondo dei pavimenti in legno speriamo di avervi risolto qualche dubbio e avervi aiutato con dei consigli utili. Se ora vi sentite pronti per un'incursione più approfondita e specifica in questa jungla formata da pavimenti in legno, allora vi consigliamo di iniziare con la lettura di questo articolo: Le caratteristiche del parquet in rovere.