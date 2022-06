Una Casa delle Meraviglie che ha Tutto!

In realtà, questa stanza non sembra affatto una camera per bambini, soprattutto perché nell'immagine non si vedono i letti dei bambini e i loro giochi. L'illuminazione, i colori tenui e le finiture sono perfette, e determinano il definirsi di un ambiente tranquillo per i più piccoli. Inoltre, le caratteristiche e la funzionalità dei piccoli mobili rivelano una concezione in stile Montessori, in modo da favorire l'indipendenza dei bambini.

