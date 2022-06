Una Casa Con Una Grande Personalità

E' vero, l’inverno si avvicina, ma non è mai troppo tardi per volare con la mente e fare un salto a Vilamoura per visitare una residenza privata destinata ad uso vacanze. La casa è divisa in due aree principali. Al piano inferiore nello stesso ambiente troviamo il soggiorno, la sala da pranzo e la cucina. Si tratta di un grande open space perfetto per la socializzazione e la vita familiare. Salendo le scale ci imbattiamo nella zona notte, che comprende una camera matrimoniale, una singola e una camera doppia, ideale per i fratelli o per ricevere gli ospiti. L'arredamento è decisamente contemporaneo, e vi si integrano pezzi di design, decorazioni eleganti e altrettanti elementi colorati e originali che definiscono la personalità degli spazi e l'identità della dimora. Il progetto è stato curato dall’architetto Leonor Moreira Romba che opera a Lisbona. Siete curiosi di conoscerlo in dettaglio? Scopriamolo insieme, e chissà che non vi sarà di ispirazione per l’arredo della vostra casa…