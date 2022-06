Una villa bifamiliare tutta da scoprire

Oggi vi parleremo di un interessante progetto opera dello studio di architettura e ingegneria Brasina-Rubino di Forlì, che vede come protagonista una moderna villa bifamiliare a Forlimpopoli in Emilia-Romagna. La superficie totale misura ben 700 m² ed è suddivisa in 4 piani, di cui 1 entro terra e 3 fuori terra, ripartiti secondo un criterio originale e ricercato, mirato alla convergenza degli spazi e alla celebrazione della luce. Senza alcun dubbio si è dato vita a due abitazioni esclusive, ideali per due famiglie esigenti e discrete che desiderano ambienti spaziosi e luminosi!

Attraverso questa selezione fotografica andremo a far visita ai loro interni, mostrandovi in ordine la prima e successivamente la seconda delle due abitazioni!