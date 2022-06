Idee per migliorare l'organizzazione della casa: dividere e unire

Una soluzione per cambiare e migliorare l'organizzazione della casa è quella di eliminare le pareti che separano esterno e interno, per connetterli in maniera più efficace. Per farlo è possibile per esempio, come vediamo in questa immagine, sostituire le pareti con un sistema di vetrate, in modo da rendere il passaggio tra ambienti interni ed esterni più fluido e diretto, in una compenetrazione che crea continuità, aprendo gli ambienti della casa e allargando lo sguardo e gli spazi. In questo modo sarà possibile rendere gli ambienti più ariosi, favorendo la luminosità e una nuova e più efficace organizzazione.