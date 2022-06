Il tesoro nascosto di una casa a Siena

Le ristrutturazioni sono sicuramente interessanti, ma i progetti di recupero conservativo per loro natura sono estremamente più affascinanti. Oggi andiamo in Toscana e precisamente a Siena per vedere il recupero di un piccolo tesoro nascosto, un appartamento di 110 mq all'interno di palazzo Riccardi-Balestri, un edificio seicentesco sorto a ridosso della piazza di Provenzano. Storia e arte si uniscono in quanto in questo immobile erano presenti dei dipinti risalenti all’Ottocento, ma non solo: come vedremo, l’appartamento era finemente decorato tra travi lignee e mensole figurate in gesso successivamente restaurate.

L’obiettivo del progetto è stato quello di preservare l’eleganza stilistica della struttura con i suoi elementi artistici peculiari, puntando allo stesso tempo su una rivalutazione dei singoli spazi, progettati per le esigenze moderne. L’intervento è stato condotto dall’Arch.Maurizio Piochi.