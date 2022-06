Come decorare la cameretta per lei che non è più una bambina?

Ovviamente, in una camera per ragazze che si rispetti non deve mancare una bella zona studio che sia in stile e armonia con il resto dell'arredamento. Una zona che forse a vostra figlia inizialmente non piacerà molto: sicuramente, però, avere un ambiente tutto per sé in cui potersi concentrare a fare i compiti e studiare la farà sentire speciale, adulta. Forse a voi sembrerà più comodo tenere i vostri figli a studiare in salotto o in cucina, in modo da averli sempre sott'occhio, in realtà, però, per loro è molto meglio avere uno spazio studio in camera, dove non ci sono altre persone a distrarli e dove possono sentirsi più grandi e responsabili.