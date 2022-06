Come diventare un buon padrone di casa Airbnb?

Proviamo a pensare a come reagiremmo se, arrivando in un appartamento appena affittato trovassimo disordine, polvere e sporcizia: non sarebbe certo un buon biglietto da visita per il padrone di casa! Per evitare che i nostri ospiti pensino lo stesso di noi e diano un commento negativo al nostro annuncio, influenzando così altri potenziali ospiti, occorre perciò assicurarsi che i locali che intendiamo mettere a disposizione siano puliti e accoglienti. Ecco un piccolo promemoria di ciò che potrebbe essere utile fare per preparare la casa al meglio:

• togliere la polvere da pavimenti, mobili e soprammobili. Oltre a dare una cattiva impressione, potrebbe provocare spiacevoli crisi allergiche in eventuali ospiti allergici agli acari della polvere;

• battere e far prendere aria ai tappeti;

• pulire il frigorifero e il piano cottura;

• pulire i pavimenti;

• pulire e igienizzare il bagno;

• riparare eventuali danni o sostituire oggetti rotti, come per esempio sedie traballanti o piatti e bicchieri scheggiati;

• eliminare quegli elementi che potrebbe suggerire idea di confusione e mancanza di igiene, come panni sporchi, eventuali alimenti in scatola consumati a metà,frutta e verdura in decomposizione;

• fare spazio in armadi o cassetti, per permettere agli ospiti di riporre i propri oggetti personali.

Inoltre, per ricevere qualche utile consiglio su come organizzare la casa e mantenere tutto in ordine, potremmo leggere anche questo articolo.