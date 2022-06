Una mansarda con un'idea geniale!

Le abitazioni di montagna possono sicuramente insegnarci qualcosa rispetto le abitazioni piccole ma accoglienti, dove prevalgono prevalentemente il calore dei materiali e dei colori utilizzati. Per questo motivo, oggi ci rechiamo nel centro storico di Aosta per un progetto di ristrutturazione di un appartamento molto piccolo che però riesce ad avere un’organizzazione esemplare. L’abitazione si sviluppa su 2 livelli, escludendo l’ingresso al piano terra, per una superficie complessiva di 67 mq appena. Il primo piano è in realtà un sottotetto le cui altezze hanno permesso di ricavare un piano soppalcato che tra non molto vedremo.

L’alloggio appartiene all’Agenzia San Grato di Marcoz Carlo.