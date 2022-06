Ristrutturiamo casa come un loft moderno!

Noi di homify cerchiamo sempre di trovare progetti che possano darvi spunto e ispirazione per creare la vostra casa dei sogni, qualunque sia il vostro budget. È soprattutto per questo, quindi, che ogni giorno ci imbattiamo in tanti progetti diversi caratterizzati da stili e modi di arredare molto differenti tra loro. Oggi ne abbiamo scelto uno che fa della sobrietà e della rigidità di forme e colori uno dei suoi punti di forza; ci troviamo a Empoli in zona Parco di Serravalle e ciò che ci ha subito colpito di questo delizioso appartamento sono le cromie materiali e gli spazi aperti che hanno trasformato l'abitazione in un loft senza tempo. Gli architetti Federico Mei e Iacopo Brogi dello Studiooxi hanno curato il progetto, sapendo dare nuove forme intriganti a questo appartamento toscano.