La casa del futuro: costo basso ma grandi spazi

Così semplice eppure così sorprendente, ecco una breve della descrizione della casa che stiamo per ammirare quest'oggi. Un'abitazione rettangolare al cui interno, però, non esistono angoli o fessure, per dare spazio ad un ambiente aperto e funzionale. La struttura, situata in Villagarcia de Arousa, a Pontevedra, è stata progettata dallo studio di architettura Nan . Lo scopo era quello di creare una casa moderna, dai costi contenuti e che fosse perfetta per una persona sola. Un piccolo appartamento di soli 50 metri quadrati che, nonostante la metratura non propriamente generosa, è in grado di soddisfare tutte le esigenze del vivere moderno, dove interni ed esterni si fondono assieme creando una dimora moderna e funzionale.

Una casa particolare che dimostra che le idee migliori sono sempre le più semplici!