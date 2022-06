Una casa prefabbricata: 51 mq di legno e di risparmio energetico!

In Spagna, ad Alicante, una piccola casa rivendica un modo diverso di fare architettura. 51 metri quadrati, un piano e il legno come materiale principale costituiscono questa casa, costruibile da soli due operai in 10 giorni, senza particolari attrezzature o gru e bulldozer, per un grande esempio di edilizia sostenibile. La leggerezza e la semplicità del suo sistema di costruzione sono il risultato di un design ingegnoso, di un lavoro meticoloso in laboratorio e di un assemblaggio controllato.

Queste caratteristiche e la sua qualità ecologica fanno di questa casa di legno un'opera di grande interesse per il presente e il futuro.