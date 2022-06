Ristrutturare la cucina: un esempio d'ispirazione

Il risultato non delude le nostre aspettative. La cucina ha finalmente uno stile moderno, linee ordinate e pulite disegnano l'isola, i mobili e la cappa modello nuvola , una presenza imponente grazie alla struttura in cartongesso in cui è stata inserita, ma che però si staglia con straordinaria delicatezza sul soffitto. Anche per quanto riguarda l'illuminazione indiretta al LED, ci si è studiato il modo migliore per integrarli a strutture in cartongesso.