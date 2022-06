Una casa di design per una famiglia di emigranti

All'esterno può essere una casa convenzionale, come ne abbiamo viste tante, ma ciò che si nasconde dentro è assolutamente inaspettato. Oltre agli interni, però, anche la storia dietro al progetto è molto interessante visto che riguarda un'avventura che hanno intrapreso molte persone in passato e che oggigiorno si sta ripetendo di continuo: l’emigrazione! Flap Studio ha così progettato e costruito la prima casa di proprietà per una coppia spagnola che dopo 42 anni di lavoro all’estero ha deciso di far ritorno a “casa”. Relax e divertimento si uniscono in un'abitazione che basa il suo progetto sul ricongiungimento familiare dopo molti anni trascorsi in giro per l’Europa.