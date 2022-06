Progettare la casa come un giardino: romanticismo in verde

Abbiamo detto che la scala chiocciola attraversa tutti i livelli dell'abitazione, in tutto tre, divisi in un piano per la zona giorno uno per la zona notte e la cantina. Scavato sotto il soggiorno, questo ambiente prima non c'era, ed è stato appunto realizzato ad hoc per accogliere tutto quello indesiderato alla vista nei due grandi open space ai livelli superiori come lavatrice e stenditoio, la stireria e attrezzi vari, oltre ad una piccola palestra.