Un appartamento che ispira!

Ci spostiamo in camera da letto per osservare come, anche qui, il connubio tra cromie sobrie ed altre divertenti mantenga un equilibrio che conferisce all'ambiente un tono elegante e allegro al tempo stesso. Questo appartamento ci mostra come una casa possa essere accogliente e piacevole da vivere, anche senza ricorrere a geometrie rigorose e colorazioni troppo austere.