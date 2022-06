6 sensazionali giardini d'inverno con 6 stili diversi

È un luogo magico, il giardino d'inverno. Ma è anche una scelta ricca di vantaggi per la propria abitazione. Avere un giardino d'inverno significa avere luce e calore tutto l'anno, significa avere una stanza in più - da usare come angolo relax, come studio o come sala da pranzo – ma un minor dispendio d'energia. Ma quali sono le cose da considerare prima di progettare un giardino d'inverno? Sicuramente bisogna considerare l'esposizione: a nord offrirà frescura in estate, a sud darà vita a un clima piacevole durante le stagioni più fredde. Anche la scelta del vetro si deve adeguare all'esposizione; dovendo proteggere le piante dal freddo, la tipologia più indicata è quella del vetro-camera. Inoltre, bisogna predisporre un sistema di protezione dal sole, soprattutto se il giardino d'inverno è a sud. In ogni caso, prima di realizzare il proprio spazio verde, è bene chiedere il consiglio ad un esperto.