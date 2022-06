Il food design: intervista con Alessandro Masturzo

Sig.Masturzo, come si passa dagli oggetti di design al food design? Quali sono gli elementi convergenti e quali quelli radicalmente differenti?

’La risposta è già nella domanda: con il design, ossia la progettazione. Per quanto mi riguarda gli elementi convergenti sono tutti quelli che un designer coinvolge normalmente nella sua evoluzione progettuale, dall'arte al disegno, dal concetto allo sviluppo tecnico, dalla sensorialità alle tecnologie (l'uovo di Pasqua è fatto con la stessa tecnologia di alcuni prodotti in plastica). L'avverbio radicalmente esclude alcune sfumature come ad esempio il ruolo della funzione, imprescindibile e progettabile in un oggetto, già intrinseca nel cibo; e ancora la figura del produttore, il target di mercato, il numero di pezzi prodotti. Ciò che trovo radicalmente differente, non tanto a livello progettuale quanto di presupposto e di approccio al progetto, è il fatto che un oggetto è la soluzione ad una necessità secondaria dell'individuo, mentre il cibo è simultaneamente necessità primaria per l'uomo e soluzione biologica di se stesso’.

Che rapporto ha il food design con l’architettura? Esistono delle vere e proprie fasi progettuali?

’Dove c'è progettazione, sia essa architettonica o di un prodotto o legata al cibo, esistono delle fasi che interagiscono tra loro continuamente fino al raggiungimento del prodotto finito, e oltre. Personalmente credo che tutto ciò che non preveda una critica del pensato e il superamento del limite acquisito, come i monofasici stati di immediatezza istinto caos, non consenta una coerente presa di coscienza di uno stadio progettuale, con conseguente comunicazione viscosa tra le diverse fasi’.