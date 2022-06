Un piccolo gioiello di stile

Questo che vi stiamo presentando è uno dei tre appartamenti ricavati a seguito della ristrutturazione di un’antica abitazione nel quartiere Eixample di Barcellona. Uno dei tre fratelli. Un vero gioiellino ricco di vita, colore e vibrazioni positive. Il filo conduttore della casa è stata senza dubbio la scelta di mobili in legno dallo stile essenziale e minimalista, oltre che l’utilizzo di colori vivaci nei tessuti, per le lampade, e infine per il pavimento, o rivestito con piastrelle in ceramica di diversi colori, o decorato con tappeti, come nel caso del salone.