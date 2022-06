Top 5 della settimana: legno, modernità e stile

È arrivato il momento della tanto attesa Top 5 di questa settimana! Se non avete avuto la possibilità di vedere i nostri Libri delle Idee, con questa pillola domenicale avrete direttamente gli articoli più letti di questi 7 giorni. Questo maggio si è aperto alla grande con 4 progetti d’interior design e di architettura d’interni, ma in più c’è anche un piccolo intruso che a quanto pare ha riscosso molto successo. Non state più nella pelle? Partiamo subito con la prima posizione della nostra classifica!