Una vera casa da artista!

Ed eccoci in casa! Anche qui, in cucina, torna l'elemento in legno integrato con la dispensa, quindi come sempre l'elemento scultoreo e decorativo è prima di tutto funzionale. La scelta degli arredi è perfettamente in linea con il resto della casa, essenziale e pulita. La penisola della cucina è uno splendido volume puro, con il rivestimento che aggetta per creare un comodo piano su cui mangiare.