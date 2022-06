Sei trucchi che vi aiuteranno ad arredare una casa con il soffitto basso!

Il problema più grande causato da un soffitto basso consiste nel fatto che la casa risulta quasi sempre meno luminosa. Per ovviare a questo problema, un trucco perfetto è quello di scegliere di dipingere sia il soffitto, sia le pareti con colori chiari, che riflettano la luce. Una scelta ottimale potrebbe essere quella di optare per il total white, una scelta certo radicale, ma che vi garantirà una luminosità eccellente e l'impressione di una stanza più spaziosa. Se però amate gli spazi colorati e, quindi, il bianco completo non vi convince, cercate comunque di optare per delle tinte chiare e delicate, cioè per dei colori pastello come il rosa, il beige o il pesca.

Oggi vi abbiamo consigliato sei trucchi per risolvere il problema del soffitto basso, se però la fonte delle vostre preoccupazioni non è l'altezza del soffitto ma l'avere un appartamento piccolo, non preoccupatevi: anche in questo caso abbiamo l'articolo giusto per voi! homify infatti vi propone questa lettura: Home staging: idee da copiare per arredare un piccolo appartamento.