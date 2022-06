Come Posso Ristrutturare Casa? Tutto Quello che Devi Sapere nel 2018

La ristrutturazione sta diventando l'orizzonte privilegiato del progetto architettonico. La grande estensione nel volume costruito su tutto il pianeta e in particolar modo nel mondo occidentale avvenuta nel corso del Novecento e dei primi anni di questo secolo ha portato a un esubero dei fabbricati esistenti rispetto alla crescita della popolazione e in parallelo a una massiccia occupazione del suolo utile, a discapito del paesaggio e dello spazio aperto pubblico. In conseguenza di ciò sono sempre più i casi di progetto che vedono un intervento di modifica del patrimonio edilizio esistente e per contro sempre meno le edificazioni ex novo. Le ristrutturazioni possiedono proprie regole progettuali e tecnologiche e portano i progettisti a doversi confrontare con attenzione con le realtà esistenti, alle quali occorre accostarsi con attenzione e sensibilità.

In linea di massima gli interventi di ristrutturazione sull'esistente si distinguono in 4 categorie:

La manutenzione ordinaria ;

; La manutenzione straordinaria ;

; Il restauro e il risanamento conservativo ;

; La ristrutturazione edilizia vera e propria.

Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli rivolti al mantenimento in efficienza di un edificio. Per esempio: il rifacimento dell'impianto elettrico, il rifacimento dei sanitari di un bagno, la sostituzione dell'intonaco o delle piastrelle. Nella manutenzione ordinaria rientrano anche le opere per la sostituzione degli infissi e la realizzazione di vani di passaggio o gli spostamenti di porte, purché venga mantenuto l'impianto distributivo della casa. Tutti questi interventi non necessitano di autorizzazione edilizia, tranne nel caso di edifici vincolati dalla sovrintendenza ai beni architettonici.