La cucina si sposa con il soggiorno, ma mantiene la sua personalità!

Ristrutturare casa spesso significa stravolgerla: in meglio o peggio dipende dall'architetto certo, ma anche dal fatto se noi abbiamo le idee chiare o no! Nel progetto di ristrutturazione che abbiamo deciso di farvi scoprire oggi ad esempio, la committenza desiderava ricavare un vano in più, senza però sacrificare l'apporto di luce naturale nella zona giorno. Come sarà andata a finire? Guardate cosa si sono inventati i nostri esperti per scoprirlo…