Muri a pietra a vista per gli interni

Al giorno d'oggi questo tipo di muro è sempre più utilizzato . Le pareti di granito danno un bell'aspetto all'ambiente e arricchite con un camino vedrete che bell'effetto che faranno.

Quando si costruisce un muro di pietra, come questo, bisogna tenere presente qualche piccolo accorgimento: in primo luogo, pensate fin da subito quale spazio vorrete occupare con la vostra parete in pietra e quanto grandi vorrete i mattoncini. Secondo, considerate più di un colore, perché l'uniformità potrebbe risultare banale. Per la base, si consiglia di utilizzare le pietre piatte più piccole (come mostrato nella foto) e quindi implementarle con quelle più spesse.