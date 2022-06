La giusta ispirazione per un giardino in stile arabo

In un giardino in stile arabo è importante dare risalto alle bellezze del mondo, omaggiando le diverse specie naturali e lasciando spazio alla biodiversità. Il risultato è un giardino che contiene in sé i colori dell'arcobaleno, un giardino che risplende di tonalità diverse e brillanti, che infondono sensazioni di gioia e di armonia. In foto, ad esempio, potete ammirare il dettaglio di un giardino realizzato dallo studio italiano GINKGO GIARDINI scegliendo le più varie e belle piante di campagna che, con le loro fioriture diverse, possono colorare il giardino per tutto l'anno. Allo stesso modo, in un giardino arabo, i colori dell'arcobaleno risplendono in ogni stagione, creando un effetto di semplice e pura bellezza.

