Il terrazzo con rivestimenti in bambù

Il bambù è una pianta davvero molto utile oggigiorno. Sembra strano, eppure in un’epoca dominata dalla tecnologia questo materiale si rivela eccezionale e soprattutto versatile! Il bambù può essere utilizzato per arredare casa, per creare barriere antivento, per rivestire terrazzi e pergolati, per costruire strutture architettoniche robuste, per decorare il giardino e per essere usato anche in cucina (solo alcune varietà!). Il bambù come pianta si adatta a tutti i tipi di ambiente, può essere tenuto in un piccolo vaso per decorare casa o essere piantato in giardino dove ci fornirà ombra e freschezza. Oggi ci occuperemo dell’uso di questa pianta sul terrazzo, ma non solo…