L'incredibile recupero di un vecchio rudere

Quante volte vi è capitato di vedere un rudere o una villa abbandonata come questa passando per strada? Che sia nord, centro o sud Italia, è molto facile imbattersi in scheletri come questo, soprattutto in contesti quali la campagna o la montagna. Fortunatamente qualche costruzione si salva e viene recuperata dai nuovi o dai vecchi proprietari… ed ecco che avviene la magia. Ci troviamo in Normandia, a nord di Le Havre. Qui è stata portata a termine una ristrutturazione esemplare firmata da Franklin Azzi Architecture. Scopriamola in dettaglio com'era questo piccolo rifugio prima dei lavori…