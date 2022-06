Come creare la tua palestra in casa

Ci avevate mai pensato? Se avete un sottotetto che di solito non usate mai, questo sarà perfetto per diventare la vostra palestra. Da vecchia soffitta piena di cianfrusaglie a centro fitness fai da te è un cambiamento niente male, non vi sembra? Se non avete già un lucernario sopra il tetto come questo, apritelo: vi aiuterà a non solo ad illuminare l'ambiente ma anche al ricambio d'ossigeno durante l'attività fisica!