Come rendere più spaziosa la casa senza aggiungere stanze

In giardino o come piccola depandance a prolungamento della casa stessa, la veranda raccoglie e unisce, ponendosi come spazio essenziale per il relax a metà tra l'indoor e l'outdoor. Ideale in qualsiasi momento della giornata, ma soprattutto dell'anno, eccola protagonista del prossimo step. Trasformarla in un ambiente capace di estendere le possibilità di fruire gli spazi di casa, non sarà complicato, a cominciare dalla scelta dell'utilizzo. Consigliabile sarebbe di adibirla a sala da pranzo, per i momenti di convivialità (non solo estiva) a riparo dagli agenti atmosferici. Riscaldarla sarebbe poi un'ottima idea, o meglio, dotarla di un sistema, seppur non troppo sofisticato, di un piccolo impianto di riscaldamento o di radiatori portatili. Interessante per carpire spunti è quindi il progetto curato dallo studio Boutique Arquitetura, in cui tavolo e sedie sono disposte al centro, ma godono di una veduta esterna d'incanto del giardino. Da copiare: la porta vetro scorrevole a tutta altezza, utile per garantire luce e la parvenza, come d'altronde nel gazebo, di essere circondati dalla natura.