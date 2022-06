Vasca vs Doccia: 8 proposte per schiarirvi le idee

Si compra casa, o la si ristruttura, ed ecco sorgere la questione: meglio la vasca oppure la doccia, in bagno? In questo articolo abbiamo messo a confronto diverse soluzioni: la vasca e la doccia per un bagno dalle dimensioni contenute, quelle che la casa la trasformano in una spa, e la vasca e la doccia che appagano anche l'estetica più esigente. La doccia vince per praticità e per il ridotto consumo d'acqua, la vasca per la capacità di regalare attimi di relax. La doccia è irrinunciabile per chi vive una vita sempre di corsa, la vasca è la scelta più indicata quando in casa vive una persona con mobilità ridotta. E voi? Siete per la vasca o per la doccia?