Che tipologie di porte scorrevoli per la mia casa?

Se stiamo ristrutturando il nostro appartamento, o soltanto una stanza, sono molti gli aspetti da dover considerare prima di procedere, perché successivamente all'operazione sarà difficile poter intervenire. Una scelta importante comprende la tipologia di porte da utilizzare e che meglio si addicono alla nostra idea di abitazione. Le porte scorrevoli, in particolare, ormai sono utilizzate non solo per una questione salva spazio, ma anche per un effetto visivo e quindi scenico: la porta scorrevole si riduce in elemento non invadente con poche linee aggiunte alla parete. La porta può essere sia esterna, sia interna al muro con un opportuno controtelaio, in questo caso a scomparsa se viene ospitata interamente nella parete. In questo modo non si presenta nessun ingombro e la stanza può godere di una porta solo se necessaria: in occasioni diverse si potrà lasciare la porta aperta ed avere uno spazio di libero passaggio.

Se la porta scorrevole è esterna allora la struttura sarà semplice come si vede. Si necessità solo di un telaio con due binari su cui la porta potrà muoversi senza ostacoli. Le porte scorrevoli sono molto comuni per gli spazi esterni, come sulla veranda e logicamente in casa, sia per la zona notte, sia per la zona giorno.