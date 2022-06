L'open space per tutti: come non perdersi in grandi spazi

I piccoli spazi vanno gestiti bene al fine di avere una casa per quanto possibile accogliente, ma allo stesso modo non possiamo sottovalutare l’arredamento di un appartamento medio-grande visto che si rischierebbe di avere ambienti vuoti oppure sovraffolati da oggetti inutili. L’arredamento sì, ma anche l’architettura d’interni può fare la differenza soprattutto se vogliamo avere un’abitazione contemporanea: così controsoffitti, luci LED, nicchie e arredi incassati diventano delle soluzioni essenziali per un appartamento di questa tipologia.

Oggi, per mostrarvi come interior design e architettura d’interni siano sempre più una cosa sola, vi faremo osservare le soluzioni di in un progetto davvero particolare. L’appartamento si trova nel cuore di Torino ed è stato realizzato dall’Arch. Fabio Fantolino. Le fotografie sono di Chiara Cadeddu.