Quando il riciclo è arte: una casa di design ed ecologia

Il legno che riveste questa casa è rimasto per più di 25 anni a galleggiare nel mare. Dopo tutti questo tempo, di solito viene riutilizzato come combustibile. Altre volte, come in questo caso, diventa elemento portante dell'architettura del luogo.

Ognuno dei volumi della casa ha una funzione diversa. Vediamo nella sezione in primo piano l'area pubblica della casa. È completamente aperta all'esterno, ma con un cuore caldo, in legno. Il secondo volume, come possiamo notare, ha un carattere più riservato, quindi un design più chiuso in sé stesso.