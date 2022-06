Lo stile etnico apre al mondo

Per tutti quelli che hanno una voglia di viaggiare senza fine e che in questo periodo sognano di passare le loro vacanze in paesi esotici, ecco una soluzione per sentirsi immersi in un'atmosfera diversa dal solito quando si torna a casa: l'abitazione si apre a culture straniere grazie ad uno stile etnico negli arredi e negli accessori. Una casa aperta a molteplici influenze, ad abitudini, a condizioni di vita, tradizioni ed influenze religiose di culture lontane reinterpretate e mescolate allegramente tra di loro. Il risultato è un mix eclettico che porta con sé il fascino e la magia di posti lontani.