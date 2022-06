Sette giardini da sogno per altrettante abitazioni da favola

Lo specchio d'acqua in giardino non deve necessariamente essere una piscina. Se avete la fortuna di aver comprato una casa dove già sorgeva uno stagno, sfruttiamolo al meglio per renderlo parte integrante del nostro giardino. Ricordiamoci che esistono le piante acquatiche e che potremo abbellire l'acqua con ninfee o fiori di loto, le piante palustri hanno tendenzialmente colori vividi e messe in un biolago hanno potere depurativo. Il mobilio scelto sarà in legno per armonizzarsi con l'ambiente circostante e perché non costruire un piccolo gazebo nel quale godere della brezza primaverile?