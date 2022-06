Come creare una nicchia nel muro

La parola nicchia deriva dal latino nidus, nido, e come il nido la nicchia racchiude una porzione vitale di spazio in maniera protetta e inclusiva. Con nicchia infatti si intende in genere una cavità ottenuta nello spessore di un muro, destinata a diverse funzioni. La nicchia è variabile nella forma e nelle dimensioni: in genere può essere a pianta semicircolare, rettangolare o poligonale e spesso, in particolare negli edifici storici, è sormontata da una mezza calotta sferica.

Generalmente le nicchie sono incavi di dimensioni medio-piccole che ospitano ripiani per riporre oggetti, luci o suppellettili. In antichità molto spesso nelle nicchie delle chiese o dei principali palazzi nobiliari erano poste statuette o immagini di culto.

Nel corso della modernità, e in particolar modo nell'attuale stagione contemporanea la nicchia ha assunto un ruolo di particolare rilevanza nella sistemazione degli spazi interni delle abitazioni. Molto spesso infatti le case contemporanee sono ridotte nell'estensione di superficie e povere di spazi accessori o di servizio in cui riporre oggetti e attrezzature domestiche. Come un prezioso spazio supplementare la nicchia interviene in questi casi, rendendo più ricco e dinamico l'ambiente abitato.

Esteticamente le nicchie arricchiscono profondamente gli spazi, donando alle lisce superfici murarie movimenti di forma e giochi chiaroscurali e mettendo in risalto talvolta gli oggetti che in esse sono contenuti. Le nicchie costituiscono un tema aggiunto anche nel caso delle ristrutturazioni, spesso condotte su edifici dotati di murature portanti a forte spessore e quindi capaci di ospitare nicchie dalla profondità davvero importante.