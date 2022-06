Il fascino del giardino roccioso

Oggi parliamo della realizzazione di un giardino roccioso. Prima di tutto bisogna avere ben chiaro cosa si vuole ottenere. Per avere un angolo di giardino che sia perfettamente in linea con il paesaggio, vi consigliamo di utilizzare principalmente piante, fiori e in questo caso anche rocce e sassi che si trovano nel luogo in cui vivete. Oltre a risparmiare un po’ di soldi, questi elementi potranno adeguarsi perfettamente allo stile del giardino perché in un certo senso già fanno parte di un ecosistema naturale che li vede insieme. Questa regola non è definitiva, se amate un tipo di pianta in particolare perché non acquistarla… oggi vi diremo cosa piace alla nostra redazione!

Con le immagini esemplificative fornite gentilmente da Mellogiardini Exterior Designers e Massimo Fabbro, cercheremo di lasciarvi qualche piccolo consiglio per realizzare un giardino roccioso perfetto.