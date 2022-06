L'appartamento bianco che stavi cercando

La zona giorno è un meraviglioso ambiente continuo ed ampio. Gli spazi sono fluidi e non ci sono elementi di discontinuità; quelli inevitabili sono stati minimizzati, come ad esempio il parapetto del vano scale, che è in vetro trasparente. Il pavimento in parquet chiaro a doghe larghe, è un ulteriore elemento di unificazione e serve anche a bilanciare, con un tono caldo e riposante i toni freddi della stanza. L'ambiente è estremamente luminoso, le finestre sono ampie e il massiccio utilizzo del bianco amplifica la brillantezza naturale dell'ambiente. In più, le luci sono state posizionate in modo perfetto: geniale l'idea di collocare una luce bianca sopra il grande mobile libreria, l'effetto è molto scenografico!