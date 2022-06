Ispirati alla Ristrutturazione di un Appartamento di 40 m² per Una Famiglia.

Quando si mette su famiglia si sa, lo spazio non basta mai. Quello che prima era un piccolo e romantico nido d’amore d’improvviso si trasforma in un tornado di caos e vivacità, imprevisto e talvolta ingestibile, con il quale ci si trova a dover fare i conti se non si vuole soccombere. Allora ci si organizza, la strutturazione della casa viene stravolta, d’improvviso lo studio diventa una stanza dei giochi e tutto l’arredo viene adattato a misura di bimbo.. seppur garantendo ad ognuno i suoi spazi. Ma cosa fare se quel nido d’amore ha effettivamente le dimensioni di un nido? Come organizzare casa se non si dispone di uno spazio sufficiente? Come impostare casa se, ad esempio, ci si trova di fronte a soli 40 m²? Si cambia casa.. o ci si inventa una soluzione alternativa? Noi di homify amiamo le soluzioni più intricate, e non possiamo far altro che consigliare la seconda opzione!

A tal proposito vi proponiamo la deliziosa ristrutturazione di un appartamento nel centro storico di Milano, opera dello studio di architettura Tenca&Associati. La committenza è una giovane coppia con un bambino.. saranno riusciti gli esperti ad accontentarli? Scopriamolo insieme!